La commission des réformes fiscales présente ses recommandations visant les riches propriétaires

Les contours d’une deuxième série de mesures visant à augmenter les impôts sont désormais connus. Comme prévu, la commission ad hoc des réformes fiscales placée sous l’autorité du président de la République a présenté hier au gouvernement son projet définitif de recommandations. Il concerne la propriété immobilière et financière, et s’attaque principalement aux multipropriétaires, aux propriétaires de terrains à prix très élevé, bâtis ou non bâtis, et aux plus fortunés.



Une des mesures phare du projet porte sur ce qu’on appelle « jongbuse » selon son acronyme coréen. La commission recommande d’augmenter le seuil d’entrée dans cet impôt sur la fortune immobilière de 5 points chaque année d’ici 2022. Actuellement, il représente 80 % du prix des logements fixé par les autorités, et non de la valeur vénale. Elle propose en même temps d’augmenter le taux d’imposition applicable à chaque tranche du barème.



Autre mesure proposée. Il s’agit d’abaisser à 10 millions de wons, contre 20 millions de wons actuellement, le seuil du montant total des intérêts des capitaux taxable avec les autres revenus.



L’exécutif finalisera son projet en prenant en compte toutes ces recommandations pour le rendre public le 25 juillet. Et en septembre, il le soumettra à l’approbation parlementaire.

