Le système de travail flexible adopté par neuf entreprises publiques sur 10

Le 1er juillet, les entreprises sud-coréennes de 300 salariés et plus ont commencé à appliquer la nouvelle législation réduisant la durée de travail maximale à 52 heures par semaine, contre 68 heures auparavant.



Or, avant même l’entrée en vigueur de cette réforme, les entreprises publiques avaient déjà adopté le régime des horaires flexibles.



A en croire le site web spécialisé dans les informations sur la gestion des entreprises d’Etat « Alio », l’an dernier, 321 des 361 entreprises affiliées aux différents ministères l’avaient adopté, soit 101 de plus qu’en 2013.



Dans la majorité d’entre elles, soit 313 entités, les employés choisissent l’heure de leur départ en fonction de leur heure d’arrivée, tout en respectant une durée quotidienne de 8 heures de présence au travail.



Dans 54 entreprises, ils ont même la possibilité de répartir leurs heures de travail comme bon leur semble, de manière à réaliser la totalité de leurs heures hebdomadaires à l’intérieur d’une même semaine. Ainsi, ils peuvent par exemple travailler 10 heures par jour, et donc quatre jours par semaine.



Depuis plusieurs années, le gouvernement a recommandé aux entreprises publiques d’élargir le système dans le cadre de la conciliation entre travail et famille, et pour favoriser la création d’emplois.