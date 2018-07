La Corée du Sud continue d'attirer les investissements directs étrangers

Les promesses d’investissements directs étrangers (IDE) ne cessent de s'envoler. D’après le ministère de l’Industrie, leur montant s’est élevé à 15,75 milliards de dollars pendant les six premiers mois de l’année, en hausse de 64,2 % par rapport à la même période l’an dernier. Il s’agit du plus haut niveau historique pour un premier semestre.



Si cette tendance se poursuit, le montant annuel devrait dépasser le cap des 20 milliards de dollars pour la quatrième année de suite.



Mais les investissements réels effectués par les étrangers entre janvier et juin ont totalisé seulement 9,46 milliards de dollars, en hausse toutefois de 76,4 %.



Les promesses de l’Union européenne ont grimpé de 106,3 % pour se chiffrer à 4,57 milliards de dollars. Et celle des Etats-Unis de 23,2 % pour atteindre 3 milliards de dollars.

