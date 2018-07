Le premier actionnaire indien de Ssangyong Motor annonce 1 300 milliards de wons d'investissements

L’entreprise indienne Mahindra & Mahindra investira 1 300 milliards de wons dans le constructeur automobile sud-coréen Ssangyong sur les trois à quatre prochaines années.



D’après le premier secrétaire à la communication de la Maison bleue Yoon Young-chan, c’est le patron de ce premier actionnaire du fabricant sud-coréen, Anand Mahindra, qui a fait cette annonce lors de sa rencontre avec Moon Jae-in en marge d’une table ronde de chefs d’entreprise des deux pays. Cette réunion a eu lieu hier au palais du Premier ministre indien Narendra Modi.



Anand Mahindra a alors évoqué le fait que son groupe avait repris Ssangyong en 2011 lorsque l’entreprise était encore placée sous administration judiciaire, et qu’il a dû surmonter des difficultés en raison notamment des conflits sociaux.



Il a ensuite expliqué que sept ans après, le constructeur affichait une santé solide avec un chiffre d’affaires qui a plus que triplé. Et d’ajouter que cela avait été rendu possible grâce au soutien de son syndicat, et que son groupe poursuivrait ses efforts pour une croissance durable.

[Photo : YONHAP News]