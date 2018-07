D’après les données communiquées aujourd’hui par l’institut national des statistiques, en juin, le pays comptait un total de 27 126 000 actifs occupés. Soit un accroissement de 106 000 individus sur un an, de loin inférieur à l’objectif de 320 000 personnes fixé par le gouvernement. Le marché de l’emploi continue de se dégrader ainsi pour le cinquième mois de suite.



Par secteur, l’industrie manufacturière a affiché une baisse de 126 000 postes et les services de l’éducation un recul de 107 000, pour n'en citer que quelques-uns. En revanche, dans les secteurs de la santé publique, de l’assistance sociale, de l’administration, des finances et de l’assurance, le nombre de ces actifs ayant un emploi a progressé.



En ce qui concerne le taux de chômage, il s’est établi à 3,7 % pour l'ensemble de la population, mais à 9 % chez les 15-29 ans.

[Photo : KBS News]