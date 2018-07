Aéroport international d’Incheon : Airstar vous guide partout !

A partir du 21 juillet, lorsque vous arrivez à l’aéroport international d’Incheon, vous serez peut-être accueilli par « Airstar ».



Au total, 14 petits robots portant ce nom vont aider les gens à chercher leur comptoir d’embarquement ou une boutique hors-taxe. Ils seront aussi prêts à les guider partout et enverront même les photos prises avec eux par e-mail ou par SMS.



Et une bonne nouvelle pour les non-coréanophones. Ces guides du 21e siècle sont polyglottes. En plus du coréen, ils parlent anglais, japonais et chinois.



L’aéroport compte sur les Airstars pour renforcer sa bonne image auprès des voyageurs.

[Photo : KBS News]