La Banque de Corée (BOK) a décidé de maintenir son taux directeur à 1,5 %. Cette décision a été prise, ce matin, à l’issue de la réunion de son comité de politique monétaire. Il s’agit du cinquième gel depuis que la banque centrale sud-coréenne a relevé ce taux d’un quart de point en novembre 2017.



De l’avis des experts, ce statu quo s’explique par l’instabilité de la situation économique du pays du Matin clair. En effet, en raison de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, on se soucie de l’avenir des exportations sud-coréennes. L’embauche de nouveaux employés n’est pas suffisante non plus. Ce n’est pas tout. L’augmentation des prix à la consommation ne s’est élevée qu’à 1,5 % en juin, en deçà de l’objectif de la BOK qui était de 2 %.

[Photo : YONHAP News]