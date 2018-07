Guerre commerciale Washington-Pékin : le vice-Premier ministre à l’économie exprime ses inquiétudes

Le gouvernement a tenu ce matin une réunion d'urgence afin de discuter des moyens de faire face à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ainsi qu'à la mauvaise santé du marché intérieur du travail.



Le vice-Premier ministre à l’économie, qui l’a présidée, a exprimé ses inquiétudes vis-à-vis du conflit opposant Washington et Pékin. Selon Kim Dong-yeon, qui est également ministre des Finances, si la bataille s’amplifie, l’économie chinoise va ralentir et, résultat, celle du monde entier va se contracter. La Corée du Sud, qui dépend beaucoup de ces deux puissances, ne peut donc qu'être durement touchée, a-t-il ajouté.



Concernant le marché du travail, Kim a déclaré que ce n’était pas un problème qui peut être résolu du jour au lendemain. Il a annoncé que des mesures pour relancer l’économie locale seraient incluses dans la politique économique du second semestre ainsi que dans celle visant la classe à faibles revenus.



Etaient présents à cette réunion : le ministre du Commerce Paik Un-gyu, la ministre du Travail Kim Young-joo et le ministre de la Santé et du Bien-être, Park Neung-hoo.

[Photo : KBS News]