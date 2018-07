Le salaire minimum horaire augmentera de 10,9 % en 2019

8 350 wons, soit à peu près 6,3 euros. C’est le montant minimum qu’un salarié sud-coréen touchera l’année prochaine pour une heure de travail, contre 7 530 wons cette année. C’est une hausse de 10,9 %.



Voilà ce qu’a décidé aujourd’hui au petit matin la Commission de négociation de la rémunération minimale, après de longues tractations.



Une décision qui ne s’est pourtant pas faite par consensus. Car, comme ils l’avaient annoncé, les neuf représentants du patronat étaient absents des dernières discussions, pour protester contre le rejet de leur demande. Pour eux, le salaire minimum doit varier selon les secteurs d’activité.



La décision de ce matin a donc été arrêtée par vote en présence seulement des neuf experts et de cinq des neuf délégués des syndicats. Les premiers avaient proposé 8 350 wons et les seconds 8 680 wons. Mais au final, la proposition des premiers a été choisie par huit voix contre six.



Ainsi la commission a-t-elle pu honorer ses engagements de fixer jusqu’à aujourd’hui le salaire minimum pour 2019. Et c’est la première fois de son histoire de 30 ans que cette rémunération dépassera le seuil des 8 000 wons.



