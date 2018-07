Un salarié sur trois travaille plus de 49 heures par semaine

Les travailleurs sud-coréens souffrent d'une durée de temps de travail prolongée. En effet, selon un rapport publié hier par la Banque de Corée (BOK), près d’un salarié sur trois, 32 % plus précisément, travaille plus de 49 heures par semaine. Il s'agit d'un chiffre très élevé par rapport à l'Allemagne (9,3 %), aux Etats-Unis (16,4 %), et même au Japon (20,1 %).



La durée annuelle de travail a atteint 2 024 heures en Corée du Sud alors que la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) s'établissait à 1 759 heures.

[Photo : KBS News]