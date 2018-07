La Chine enquête sur l'anti-dumping des produits en acier venus de l'étranger

Le ministère chinois du commerce a annoncé aujourd'hui effectuer une enquête sur l'anti-dumping des laminages d'acier et des tôles laminés à chaud venus de la Corée du Sud, du Japon, de l'Indonésie et de l'Union européenne.



Selon le ministère, entre 2014 et 2017, ces produits ont occupé plus de la moitié du marché chinois, et il s'agit d'une des conditions permettant l’ouverture d’une enquête de ce genre. Et d'ajouter que cette dernière se composera de questionnaires, d'analyses des échantillons, d'audiences publiques et d'examens sur le terrain.

[Photo : YONHAP News]