Nouveau record de consommation électrique enregistré lundi

Avec la canicule exceptionnelle qui sévit actuellement sur la Corée du Sud, la consommation d’électricité s’envole dans l’ensemble du pays.



Hier à 17 h, cette consommation a franchi la barre des 90 millions de KiloWatts, avec un chiffre de 90,7 millions kW plus exactement. Ainsi, elle a atteint un nouveau sommet historique, dépassant son précédent record de 88,24 millions de kW, enregistré le 6 février dernier en raison de la vague de froid d’alors. En été, les pics de consommation sont atteints à 17 h dans la majorité des cas.



Conséquences : les réserves sont tombées à 7,6 millions de kW et leur taux à 8,4 %. C’est la première fois que ce taux chute sous les 10 % cette année.



Le ministère de l’Industrie et des Ressources n’a cependant pas encore décidé de lancer ou non ce qu’on appelle « la réponse à la demande ». C’est un système de remboursements par le gouvernement aux entreprises qui diminuent l’usage de l’électricité lorsque sa consommation atteint son pic. En été 2017, il l’avait décrétée à deux reprises. Cette année, il prendra une décision en prenant en considération notamment les jours travaillés des entreprises, et la date de départ des employés en vacances.



Le ministère se veut toutefois rassurant. Il prévoit une consommation maximale de 88,3 millions de kW cette semaine et un taux de réserve de plus de 11 %. Il ne devrait donc pas y avoir de problème d’approvisionnement.



