1 250 000 bêtes sont mortes des effets de la chaleur

Des pertes en culture et en animaux sont aussi à déplorer à cause de la hausse de température.



D’après le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, à 9 h du matin hier, le pays recensait un total de 1 250 000 bêtes mortes, dont 1 178 000 poulets. Soit en hausse de 459 000 bêtes par rapport à il y a six jours et de 16 % par rapport à la même période l’an dernier.



Météo-Corée prévoit que la canicule va se poursuivre encore jusqu’au début du mois d’août. Le ministère prévoit qu’elle va causer des dégâts supplémentaires dans des élevages. Afin d’y remédier, il va travailler en coopération étroite avec les organismes concernés.



[Photo : YONHAP News]