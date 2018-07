Les prix des produits agricoles s’emballent

Autres effets de la chaleur : les prix des produits agricoles flambent.



A la mi-juillet, un chou kimchi coûtait 2 652 wons. Cela représente une hausse de 28 % par rapport aux années précédentes. C’est ce que montrent les résultats d’une enquête réalisée par le ministère de l’Agriculture.



Mais l’augmentation est encore plus importante pour les prix des navets et des tomates. Ils ont progressé de 44 % et de 41 % respectivement. Les conséquences sont relativement moins importantes sur les fruits incontournables de l’été comme la pêche et le raisin.



Le ministère a mis en place une cellule de crise afin de surveiller l'offre et la demande. Il va aussi débloquer les stocks de réserve.

[Photo : KBS News]