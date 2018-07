Fin juillet ou début août, la période de prédilection des vacances d’été

Les sud-Coréens qui prendront des congés durant la saison estivale privilégieront fin juillet ou début août, comme chaque été. C’est ce qu’on a appris des résultats d’un sondage effectué par l’institut des transports (KOTI) auprès de 5 000 ménages dans tout le pays.



Dans le détail. 40 % des foyers interrogés ont déclaré préférer partir en vacances pendant cette période. Et les autoroutes devraient être les plus chargées les 3 et 4 août dans le sens des départs depuis la région de Séoul et le 5 août dans le sens des retours. Le vendredi 3 août, plus de 5 millions de véhicules devraient les prendre d’assaut. Soit 700 000 automobiles de plus que d’habitude.



En ce qui concerne les moyens de transport préférés des sud-Coréens pour partir en vacances, la voiture arrive en première position (84 %), devant l’autocar, le train et l’avion.



S’agissant des destinations prévues, 29 % des foyers sondés ont déclaré vouloir passer leurs vacances dans une région proche de la mer de l’Est, 19 % dans le Sud et 9 % près de la mer Jaune.



Enfin pour le budget, un foyer devrait dépenser en moyenne 718 000 wons dans le pays, 60 000 wons de plus que l’été dernier.



[Photo : KBS News]