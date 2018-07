Le nombre de naissances continue de chuter

Le nombre de bébés nés en Corée du Sud a diminué pour le 30e mois consécutif en mai.



Selon l'Institut national des statistiques (Kostat), seulement 27 900 bébés sont nés au mois de mai, ce qui représente une baisse de 7,9 % par rapport à la même période de l’année dernière. Les accouchements mensuels montrent donc un recul constant tous les ans depuis décembre 2015.



C’est aussi la première fois que le nombre de nouveau-nés pour un mois de mai tombe dans la fourchette des 20 mille naissances depuis que les chiffres ont été compilés en 1981.



Le Kostat attribue cette baisse continue à celle du nombre de personnes du début de la trentaine, âge où les jeunes se marient traditionnellement.



Pendant ce temps, le nombre de décès a augmenté de 0,4 % sur un an pour atteindre 23 900 en mai. C’est le chiffre le plus élevé enregistré pour ce mois depuis 1981.



Le nombre cumulé de personnes décédées au cours des cinq premiers mois de l'année a également atteint un nouveau sommet avec 129 700. Explication à cela : le nombre de décès a fortement augmenté en janvier et en février en raison des températures glaciales.



[Photo : KBS News]