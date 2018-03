La Corée du Nord va reprendre le spectacle « Arirang »

« Arirang », ce nom vous dit quelque chose ? « Arirang », c’est le nom d’un célèbre chant folklorique du pays du Matin clair. Mais « Arirang », c’est également le nom du fameux spectacle de masse nord-coréen créé en 2002 à l’occasion du 90e anniversaire de la naissance du fondateur du pays communiste, Kim Il-sung. Nous venons d’apprendre, via Radio Free Asia, que ce show annuel, suspendu depuis 2014, va être relancé cette année.



Selon la radio américaine, qui cite une agence de voyage à Pékin, la reprise du spectacle « Arirang » a été décidée. Il ne reste qu’à déterminer les détails, comme la date et le lieu. Mais d’après ses estimations, Pyongyang tenterait de célébrer en grande pompe le 70e anniversaire de la fondation de son régime à travers cette performance de masse artistique et gymnastique.