Concertations des deux Corées pour un spectacle sud-coréen au Nord

Les deux Corées se réuniront demain à Tongilgak, le pavillon nord-coréen du village de la trêve de Panmunjom pour préparer l'organisation d'un spectacle d'une troupe sud-coréenne à Pyongyang. Le spectacle prévu début avril fait suite à l'invitation du Nord lors de la visite effectuée les 5 et 6 mars par les émissaires spéciaux du président Moon Jae-in au régime communiste.



La délégation de Séoul comprendra Yun Sang, chanteur et compositeur, tout comme des officiels de la présidence et du ministère de la Réunification. Selon un responsable du ministère, le musicien de renom a été nommé directeur musical de la troupe, les concerts prévus étant en grande partie de la musique pop coréenne.



Quant à la délégation de Pyongyang, elle sera dirigée par Hyon Song-wol, qui est venue au Sud avec l'orchestre Samjiyon pour donner deux concerts durant l'événement sportif mondial organisé à Pyeongchang le mois dernier.



Vendredi dernier, Pyongyang avait d’abord proposé à Séoul de se retrouver ce lundi, avant d'accepter la nouvelle proposition du Sud de décaler d’un jour la rencontre. Demain, les deux parties discuteront notamment du nombre d'artistes à faire le déplacement, du moyen de transport et de leur répertoire musical.



Quant à la démonstration de taekwondo, l'art martial traditionnel de Corée, qui doit se dérouler au pays communiste le mois prochain, elle fera l’objet d’échanges par écrit entre les deux pays.