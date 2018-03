Une artillerie stratégique de projectiles antimissiles va être créée en Corée du Sud afin de détruire des galeries de missiles balistiques à longue portée situées en Corée du Nord.



Selon la KBS, l'armée sud-coréenne envisage de fusionner en octobre prochain les 1er et 3e commandements de l'armée de terre pour mettre en place un commandement des opérations terrestres. Sous ce dernier sera constituée une brigade d'artillerie armée principalement de missiles sol-sol stratégiques.



Chaque lanceur sera capable de tirer jusqu’à quatre projectiles en quelques secondes. Equipés d’un système de téléguidage de pointe et d'armes thermobariques, ces engins pourront voler plus de 150 km pour anéantir simultanément de nombreux camps souterrains de missiles à longue portée situés au nord de la ligne de démarcation.



Les autorités militaires sud-coréennes se proposent également d'intégrer des missiles à longue portée aux cibles du « Kill Chain », le système de frappe préventive contre les attaques nucléaire et balistique du pays communiste. De plus, elles envisagent de renforcer le commandement des missiles par la mise sur pied d'une brigade supplémentaire. La Corée du Sud semble donc opter pour un concept opérationnel plus offensif.