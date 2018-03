Séoul et Washington d’accord sur la nécessité du succès du sommet Donald Trump-Kim Jong-un

Chung Eui-yong, le conseiller du président Moon Jae-in à la sécurité nationale, est rentré ce matin après avoir rencontré à San Francisco ce week-end ses homologues américain et japonais.



Aux journalistes qui l’attendaient à l’aéroport, il a fait valoir les résultats de ses deux entretiens avec l’Américain Herbert McMaster. Selon lui, les deux hommes se sont accordés sur la nécessité absolue de faire du sommet prochain entre Donald Trump et Kim Jong-un un succès pour la paix et la stabilité non seulement dans la péninsule, mais aussi dans le monde entier. Et pour y parvenir, ils ont eu des concertations approfondies et promis de continuer à travailler étroitement.



Le conseiller présidentiel a ajouté que Séoul, Washington et Tokyo avaient aussi décidé de coopérer pour assurer la réussite des deux sommets : l’un entre les deux Corées à la fin avril et l’autre entre Pyongyang et Washington, prévu en mai.