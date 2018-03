Ouverture à Helsinki de la réunion informelle entre les deux Corées et les Etats-Unis

On vous le disait hier dans ce journal. C’est aujourd’hui que les deux Corées et les Etats-Unis ont ouvert à Helsinki une réunion informelle à trois. Leurs discussions seront en partie consacrées à l’avancement de la préparation des sommets intercoréen et américano-nord-coréen.



A la veille de la rencontre qui durera jusqu’à demain, les 18 participants des trois pays ont dîné ensemble dans un restaurant du centre-ville à l’invitation du ministère finlandais des Affaires étrangères.



Choe Kang-il, directeur général adjoint du département Amérique du Nord au ministère des Affaires étrangères, fait partie de la délégation nord-coréenne. Lors du dîner, il a annoncé exercer actuellement par intérim la fonction de directeur général. Choe Son-hui qui occupait ce poste ayant récemment été promue vice-ministre des Affaires étrangères.



Pendant le repas, il n’y pas eu de conversation sur les sommets en question. Mais d’après un participant contacté par téléphone, la délégation du Nord semble maintenant faire confiance au Sud au sujet des négociations sur la question dans la péninsule.