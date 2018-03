Des artistes sud-coréens donneront deux concerts à Pyongyang entre le 31 mars et le 3 avril

Les deux Corées ont tenu aujourd’hui une réunion de travail en préparation de concerts que des artistes du Sud doivent donner à Pyongyang en avril.



Au cours des discussions qui se sont déroulées au Pavillon de la réunification, du côté nord de Panmunjom, les délégations des deux pays ont adopté un communiqué de presse commun.



Selon ses termes, la troupe d’artistes sud-coréens sera composée de 160 membres. Parmi eux figureront les chanteurs Cho Yong-pil, Lee Sun-hee, Yoon Do-hyun, Seohyun, ainsi que le girls band de cinq membres Red Velvet. Ils se rendront dans la capitale nord-coréenne le 31 mars pour un séjour de quatre jours. Sur place, ils donneront deux concerts, l’un au Grand Théâtre de l'Est de Pyongyang, l’autre au gymnase Jong Ju Yong de Ryugyong. Leur date n’est pas encore déterminée. Le ministère de la Réunification pencherait pour le moment pour les 1er et 3 avril.



Tous les détails, comme les équipements, seront réglés sur concertation des deux parties. Pour cela, une équipe préparatoire de Séoul fera un déplacement au nord du 38e parallèle du 22 au 24 mars. Le royaume ermite s’est bien sûr engagé à assurer la sécurité des sud-Coréens.



Au contact d’aujourd’hui, chaque pays a été représenté par une délégation de trois membres, avec à sa tête le chanteur Yun Sang pour le Sud et Hyon Song-wol pour le Nord. Cette dernière avait dirigé l’orchestre Samjiyon qui avait donné des concerts au Sud en marge des JO de PyeongChang.