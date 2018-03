Le forum de Helsinki prône le succès des sommets de Kim Jong-un avec Moon Jae-in et Donald Trump

Au lendemain de la clôture de la réunion informelle de Helsinki entre représentants des deux Corées et des Etats-Unis, on en sait un peu plus.



A en croire le professeur Kim Joon-hyung de l’université de Handong, qui faisait partie de la délégation de Séoul, les participants aux discussions ont bel et bien abordé les questions liées à la dénucléarisation de la péninsule et aux deux prochains sommets, l’un entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, et l’autre entre celui-ci et Donald Trump. Ils ont également été unanimes sur la nécessité d’atténuer les tensions dans la péninsule et de faire de ces sommets une réussite.



Cependant, la délégation de Pyongyang ne s’est pas clairement exprimée sur la dénucléarisation de son pays ni sur les contreparties souhaitées.



Pour rappel : la Corée du Sud et les Etats-Unis étaient représentés au forum de Helsinki par des anciens responsables gouvernementaux et des universitaires, mais la Corée du Nord l’était par une délégation dirigée par un haut diplomate en poste. Il s’agit de Choe Kang-il, directeur général intérimaire du département Amérique du Nord au ministère des Affaires étrangères.



Cela fait penser que la teneur des discussions sera prise en compte dans la préparation du sommet Donald Trump-Kim Jong-un.