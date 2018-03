Des artistes sud et nord-coréens monteront sur scène en semble le 3 avril à Pyongyang

L’équipe préparatoire sud-coréenne pour les représentations d'une troupe artistique, début avril à Pyongyang, doit regagner Séoul cet après-midi, à l'issue de sa visite de trois jours au Nord.



Forte de six membres issus du gouvernement et d'experts, cette délégation est arrivée jeudi à Pyongyang via Pékin. Au cours de leur séjour au Nord, les responsables sud-coréens ont pu s’assurer de la qualité sonore et de l'éclairage du Grand Théâtre de l'Est de Pyongyang et du gymnase Jong Ju Yong de Ryugyong où la troupe doit se produire.



On en sait un peu plus sur le calendrier des deux concerts exceptionnels : une représentation indépendante des artistes sud-coréenns aura lieu le 1er avril et une autre cette fois conjointe avec leurs homologues nord-coréens le 3 avril. Et ces événements de Pyongyang s'intituleraient « Le printemps arrive ».



Mardi dernier, Séoul a accepté d'envoyer une troupe de 160 membres en Corée du Nord pour ces rares représentations avant le sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, fin avril. Parmi eux figurent les chanteurs Cho Yong-pil, Lee Sun-hee, Yoon Do-hyun, Seohyun, ainsi que le « girls band » de cinq membres Red Velvet. Un élargissement de la troupe n'est pas à écarter.