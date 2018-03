Sommet intercoréen : Pyongyang accepte l'organisation des pourparlers à haut niveau, le 29 mars

Les pourparlers à haut niveau entre les deux Corées auront lieu le 29 mars prochain au village de la trêve de Panmunjom à cheval sur la frontière intercoréenne.



Selon le ministère sud-coréen de la Réunification ce samedi, la Corée du Nord vient d'accepter cette date formulée par son voisin du Sud pour discuter du calendrier et de l'ordre du jour du sommet entre leurs plus hauts dirigeants prévu pour fin avril.



Un petit rappel : jeudi dernier, Séoul avait lancé à Pyongyang par un canal de communication frontalier sa proposition de pourparlers du côté nord de la zone démilitarisé séparant les deux Corées. Il a notifié l'envoi d'une délégation de trois membres conduite par le ministre dela Réunification, Cho Myoung-gyon.



Le dirigeant sud-coréen Moon Jae-in et son homologue nord-coréen Kim Jong-un prévoient de se retrouver en tête-à-tête à la fin du mois prochain, conformément à un accord intervenu lors de la visite au Nord, début mars, des émissaires spéciaux du chef de l'Etat sud-coréen. Si tout se déroule sans heurts, il s'agira du 3e du genre après ceux de 2000 et 2007.