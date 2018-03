Les détails sur les concerts des artistes sud-coréens à Pyongyang sont connus

En réponse aux concerts donnés par des artistes nord-coréens pendant les JO de PyeongChang, leurs homologues du Sud se produiront eux aussi à Pyongyang la semaine prochaine. Et des taekwondoïstes sud-coréens y feront eux aussi une démonstration, également la semaine prochaine.



Le gouvernement sud-coréen a livré aujourd’hui des détails. La délégation comptera un total de 190 membres, contre 160 initialement prévus, car les professionnels de l’art martial se joindront aux artistes. La liste de ces derniers est aussi rallongée. Le pianiste de jazz Kim Kwang-min et le chanteur Kangsaneh feront eux aussi partie de la délégation.



Les dates précises des deux concerts programmés sont elles aussi connues : le premier aura lieu ce dimanche par les artistes sud-coréens seulement, et le second mardi prochain avec leurs confrères du Nord.



Même chose pour le taekwondo : la première démonstration aura lieu ce dimanche et la seconde le lendemain, cette fois avec les sportifs nord-coréens.



Un premier groupe d’environ 70 artistes se rendra jeudi au Nord à bord d’un avion civil, et les autres samedi.