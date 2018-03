Séoul et Pyongyang se rencontrent afin de préparer le sommet intercoréen

Des pourparlers de haut rang entre Séoul et Pyongyang se tiennent aujourd’hui à Panmunjom afin de préparer le prochain sommet intercoréen. La délégation sud-coréenne, dirigée par le ministre de la Réunification, est partie tôt ce matin pour le village de la trêve situé sur la frontière entre les deux Corées.



Avant de quitter la capitale, Cho Myoung-gyon a déclaré qu’il allait mener des discussions constructives avec les représentants du Nord pour la tenue avec succès de la première rencontre entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Le pays communiste doit être représenté pour sa part par Ri Son-gwon, le chef du comité pour la réunification pacifique de la patrie, organe chargé des questions intercoréennes.



Les pourparlers doivent débuter à 10h. L’horaire de clôture n’a pas été fixé. Comme de nombreux sujets importants doivent être abordés, du calendrier aux thèmes à traiter lors du sommet historique en passant par l’installation de la ligne directe entre les deux dirigeants, les discussions d’aujourd’hui risquent de durer jusqu’à tard le soir et certains prévoient même qu’elles vont se poursuivre pendant plusieurs jours.