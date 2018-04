Les deux Corées pourraient défiler ensemble lors des prochains Jeux asiatiques

Les délégations des deux Corées pourraient défiler ensemble lors de la cérémonie d’ouverture des prochains Jeux asiatiques, qui se dérouleront en août en Indonésie. Des discussions bilatérales en ce sens seront menées après le sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, prévu le 27 avril.



Cette décision est intervenue entre le ministre sud-coréen de la Culture et des Sports Do Jong-hwan, actuellement en voyage à Pyongyang, et son homologue du Nord Kim Il-guk.



Les deux hommes se sont entretenus hier sur les moyens de dynamiser les échanges sportifs entre leurs pays. Le nord-Coréen a alors affirmé que si le Nord et le Sud se réunissaient autour du sport, ils pourraient devenir numéro un en Asie. Le sud-Coréen a pour sa part répondu souhaiter faire des sports un catalyseur de leurs échanges et de leur réconciliation.