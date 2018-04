Les artistes et les sportifs sud-coréens de retour après leurs spectacles à Pyongyang

Les délégations d’artistes et de taekwondoïstes sud-coréens sont rentrées ce matin à l’aube après leurs concerts et leurs démonstrations à Pyongyang.



Visiblement ému, Yun Sang, le directeur musical de la troupe de chanteurs a annoncé avoir « achevé les deux spectacles sans problème » grâce au soutien de ses compatriotes. Et d’ajouter que « tout le monde a incroyablement été touché », mais que ce n’est qu’au retour qu’il s’en rendra compte.



Au sujet de la proposition de Kim Jong-un sur un nouveau concert intercoréen en automne, cette fois à Séoul, le chanteur a affirmé que rien n’était encore décidé.