Sommet intercoréen : la réunion de travail s’est achevée à 14h

Afin de préparer le sommet intercoréen prévu le vendredi 27 avril prochain à Panmunjom, les deux Corées se sont retrouvées aujourd’hui au même endroit. D’après un haut responsable de la Cheongwadae, la réunion de travail qui s’est déroulée à huis clos s’est achevée vers 14h, et le contenu des discussions qui peuvent être dévoilées seront rendues publiques ultérieurement à travers un briefing.



Le protocole, la sécurité et la couverture médiatique lors de la rencontre historique entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont été à l’ordre du jour de ces pourparlers qui devaient normalement se tenir hier mais qui ont été repoussés de 24 heures suite à la demande de Pyongyang. Les détails comme la voie par laquelle le numéro un du pays communiste va traverser la frontière, le lieu où les deux dirigeants vont se retrouver, et le déroulement du déjeuner et du dîner semblent avoir été discutés.



Si jamais les deux côtés ne sont pas parvenus à un accord aujourd’hui, d’autres réunions du genre devront avoir lieu. Plusieurs rencontres avaient été organisées en amont des premier et deuxième sommets intercoréens, en 2000 et en 2007.



Après-demain, une autre réunion intercoréenne, cette fois sur l’installation de la ligne téléphonique directe entre les deux leaders, doit se tenir, toujours au village de la trêve et une fois de plus à huis clos.