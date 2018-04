Le dirigeant nord-coréen a présenté un nouveau cap que son pays doit désormais prendre pour ses futures relations internationales, plus particulièrement pour ses deux rencontres historiques, l’une avec Moon Jae-in, l’autre avec Donald Trump. C’est ce qu’a rapporté hier le Rodong Sinmun.



Selon ce journal du Parti des travailleurs au pouvoir, Kim Jong-un a présidé la réunion du Bureau politique du comité central du parti qui s’est tenue lundi pour la première fois en trois ans. C’est au cours de cette conférence qu’il a évoqué les deux sommets et livré ses analyses sur le développement des relations intercoréennes ainsi que sur le dialogue entre Pyongyang et Washington.



Toujours selon l’organe officiel du PC nord-coréen, Kim a également présenté la politique internationale de son parti et les stratégies qu’il devra maintenir. Cela laisse penser que le royaume ermite a pu mettre en place un comité en charge de préparer les deux sommets prochains, comme l’a fait Séoul.



Le quotidien nord-coréen n’a pas précisé pour autant les propos tenus par l’homme fort sur les mesures concrètes destinées à dénucléariser son pays ou sur les sujets clés de ses discussions prochaines avec Moon et Trump.



Le Rodong Sinmun a cependant fait état pour la première fois de la date et du lieu du sommet intercoréen, qui aura lieu le 27 avril à la Maison de la paix, du côté sud de Panmunjom.