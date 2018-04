Sommet intercoréen : une réunion de travail et une rencontre de haut rang prévus la semaine prochaine

Afin de préparer le sommet intercoréen du 27 avril, les deux Corées vont se retrouver la semaine prochaine, et ce à deux reprises. C’est ce qu’a déclaré, ce matin, la porte-parole adjointe du ministère sud-coréen de la Réunification au cours d’un briefing régulier.



D’après Lee Yoo-jin, Séoul et Pyongyang prévoient de tenir d’abord une réunion de travail en début de semaine afin de discuter du protocole, de la sécurité, de la communication ainsi que de la couverture médiatique de la rencontre historique. Une autre rencontre, cette fois-ci de haut rang, sera organisée quelques jours plus tard. Sa date n’est pas encore connue.