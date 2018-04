Les médias de propagande nord-coréens qualifient le sommet intercoréen d'« événement significatif »

Les médias de propagande de la Corée du Nord mettent en valeur le sommet intercoréen du 27 avril en le qualifiant d' « événement significatif ».



Ainsi, Korea Today a écrit que le prochain sommet entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, qui ébranle non seulement les deux Corées mais aussi le monde entier, résultait de la politique excellente et gracieuse du leader nord-coréen.



Le magazine mensuel a souligné en particulier que Kim Jong-un disposait d'une détermination et d’une volonté fermes d'achever la réunification autonome de la patrie en emboîtant le pas à son grand-père et à son père.



Préalablement, Uriminzokkiri a lui aussi mentionné ce sommet Nord-Sud. Le site de propagande a mis en avant que le « rebondissement actuel des relations intercoréennes qui étaient au bord de la ruine constituait un fait historique grâce à la forte volonté du dirigeant pour la réunification, à sa générosité et à son amour fraternel ».



De l'avis des observateurs, à une dizaine de jours du troisième sommet intercoréen, l'Etat ermite chercherait ainsi à mettre l'accent sur l'atmosphère pacifique de la péninsule, qui n'est autre que le « fruit » des efforts incessants du dirigeant nord-coréen.