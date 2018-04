Sommet intercoréen : ouverture d’une plateforme en ligne

A dix jours du sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, le comité en charge de le préparer a ouvert aujourd’hui une plateforme en ligne, avec comme adresse www.koreasummit.kr.



Le comité y postera les enjeux historiques des deux précédents sommets intercoréens qui ont eu lieu en 2000 et en 2007, le déroulement de la prochaine rencontre, prévue le 27 avril, ainsi que ses résultats. Les informations seront fournies aussi en neuf langues étrangères, dont l’anglais et le français, pour les médias étrangers. Avec des photos, le contenu des briefings quotidiens et des vidéo à l’appui.