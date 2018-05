Pyongyang annonce le démantèlement de son site nucléaire

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a officiellement annoncé samedi le démantèlement du site nucléaire de Punggye-ri, situé dans la province de Hamgyong du Nord, entre les 23 et 25 mai. Si le calendrier précis sera fixé en fonction des conditions météorologiques, les modalités de l'opération sont d’ores et déjà définies. Elle consistera en l'implosion des galeries et la démolition des installations.



Comme c’était le cas lors du démantèlement de la tour de refroidissement du réacteur de Yongbyon en 2008, une couverture médiatique sera organisée, sans toutefois qu’une retransmission en direct ne soit possible. Ainsi, des journalistes de Corée du Sud, de Chine, de Russie, des Etats-Unis et de Grande-Bretagne se retrouveront à Pékin pour se diriger vers le site nord-coréen en question. Le Japon n'a pas été invité.



Les médias du royaume ermite ont fait état de cette décision précisément un mois avant le sommet nord-coréano-américain prévu le 12 juin. Décision déjà annoncée à l'issue d'une séance plénière du comité central de son Parti des travailleurs tenue le mois dernier, ainsi que lors du sommet intercoréen du 27 avril.