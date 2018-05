Séoul s'attend à des pourparlers intercoréens de haut niveau cette semaine

Les deux Corées sont en consultation sur la tenue de pourparlers de haut niveau, et Séoul s'attend à ce que ces discussions aient lieu dans le courant de cette semaine.



C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification lors d'un point de presse. Selon Baik Tae-hyun, Séoul a formulé la semaine dernière une telle proposition à Pyongyang, qui n'a pas encore donné sa réponse.



Une telle réunion intercoréenne viserait à passer en revue les mesures de suivi suite aux accords conclus entre les dirigeants des deux pays lors de leur sommet historique du 27 avril dernier.



Interrogé sur l'éventuel rapatriement des six ressortissants sud-coréens détenus en Corée du Nord, Paik a souligné que l'exécutif ferait son possible pour permettre le dénouement de cette question humanitaire, d'autant plus qu’elle fait partie de la Déclaration de Panmunjom.



L'officiel sud-coréen est aussi revenu sur la controverse soulevée par un reportage sur une douzaine de nord-Coréennes qui ont trouvé refuge en avril 2016 au Sud, alors qu'elles travaillaient dans un restaurant en Chine. Il a tenu à préciser que le gouvernement examinait de près l'intervention suspecte du Service national du renseignement dans leur défection en masse.



Un petit rappel : jeudi dernier, une télévision câblée a diffusé un entretien de l’ex-manager du restaurant en question. Celui a avoué avoir poussé d'autres employés de faire défection avec lui en Corée du Sud, conformément aux instructions des services secrets sud-coréens.