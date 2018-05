Dénucléarisation et échanges économiques Pyongyang-Washington : « le plus vite sera le mieux », pour la Cheongwadae

Sur la possible autorisation des investissements américains en Corée du Nord, la présidence sud-coréenne souhaite qu'elle se réalise le plus vite possible. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui aux journalistes une source présidentielle. En effet, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a souligné qu'en cas de démantèlement complet du programme nucléaire, Washington autoriserait aux entreprises américaines de faire des investissements destinés à développer les infrastructures du pays communiste.



Réagissant à la comparaison de ce soutien économique au plan Marshall, le programme de rétablissement européen établi par Washington juste après la Seconde guerre mondiale, cet officiel a répondu que, quel que soit le nom qu'on lui donne, la garantie de la sécurité du régime était dès le début une contrepartie de la dénucléarisation. Or, cette garantie ne se limite pas à la sécurité, mais elle devrait permettre des échanges avec la communauté internationale, y compris les Etats-Unis.



Quant à la dénucléarisation de la péninsule qui est également évoquée parallèlement à celle de la Corée du Nord, l'officiel a dit avoir besoin de consultations supplémentaires avec Washington pour trancher si celle-ci concerne le parapluie nucléaire et les avoirs nucléaires stratégiques américains déployés autour de la péninsule.