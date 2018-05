Les journalistes sud-coréens partent pour Pékin dans l'espoir de pouvoir se rendre à Punggye-ri

Aujourd'hui encore, la Corée du Nord a refusé de réceptionner la liste des journalistes sud-coréens souhaitant couvrir le démantèlement du site d'essais nucléaires de Punggye-ri, situé dans le nord-est de la péninsule. Le ministère sud-coréen de la Réunification a tenté ce matin, en vain, de transmettre une lettre informant le Nord de la composition de sa délégation médiatique.



Désormais, il n'est plus impossible que la fermeture du site prévue entre le 23 et le 25 mai ne soit ouverte qu'aux journalistes de quatre pays, à savoir les Etats-Unis, l'Angleterre, la Chine et le Russie.



Néanmoins, les sud-Coréens sont partis aujourd'hui pour Pékin, premier passage obligé pour les journalistes étrangers invités à se rendre sur le site en question. Ceux-ci doivent en effet obtenir un visa à l'ambassade de Corée du Nord à Pékin, avant de prendre l'avion pour Wonsan demain.

[Photo : YONHAP News]