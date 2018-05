Cheongwadae : la signature d’un traité de paix dépendra de l’issue du sommet Pyongyang-Washington

La signature d’un traité de paix entre les deux Corées et les Etats-Unis dépendra de l'issue du sommet nord-coréano-américain prévu le 12 juin à Singapour. Et le succès de ce sommet sera quasiment assuré si les délégués américains et nord-coréens parviennent à tomber d'accord sur les sujets de discussion de cette rencontre historique lors des réunions de travail préparatoires tenues actuellement à Panmunjom. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui aux journalistes un officiel de la présidence sud-coréenne.



Selon lui, l'ordre du jour du sommet portera sur deux thèmes : la dénucléarisation et la sécurité du régime. A ce dernier s'intègre la question du traité de paix, autrement dit la déclaration de la fin de la guerre, qui devra être signé entre Moon Jae-in, Kim Jong-un et Donald Trump.



De leur côté, les journalistes ont fait remarquer que le président sud-coréen avait évoqué à plusieurs reprises la volonté de dénucléarisation de Kim Jong-un, mais sans toutefois mentionner d’engagement précis du dirigeant nord-coréen. A cette critique, le responsable de la Maison bleue a répondu que pour le chef de l'Etat, le contenu du sommet ne devait pas être révélé de manière unilatérale.



En revanche, il a rappelé que le locataire de la Maison bleue avait évoqué la visite du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo à Pyongyang. Une visite qui prouve, selon lui, que les Etats-Unis ont déjà pris acte de la volonté de dénucléarisation de Kim Jong-un, une condition préalable à toute négociation avec le Nord.

[Photo : KBS News]