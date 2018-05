Le président de la République a affirmé qu’il pourrait de nouveau rencontrer le leader nord-coréen comme il l’a fait samedi dernier. Le locataire de la Maison bleue a tenu ces propos lorsqu’il présidait hier la conférence de ses conseillers.



Moon Jae-in et Kim Jong-un avaient alors créé la surprise avec une entrevue non annoncée à Panmunjom. Maintenir le contact entre les deux Corées et faciliter les entrevues entre leurs dirigeants, c’est selon lui le point le plus significatif de la rencontre de samedi.



Toujours selon le chef de l’Etat, ce type d’entretien improvisé pour discuter de questions urgentes sans procédures ni formalités complexes est non moins important que les réunions officielles. Du coup, il n'exclut pas d’autres sommets de ce type. Dans le même temps, il a demandé à son cabinet de prendre à l’avance des mesures institutionnelles en vue de s’y préparer. Il s’agit notamment d'assurer l'intérim durant son absence.



Suite à ce deuxième tête-à-tête entre Moon et Kim, le Parti Liberté Corée, la principale force de l’opposition, a dénoncé une vacance du commandement des armées. Selon le chef de son groupe parlementaire, les sud-Coréens étaient inquiets pendant les deux heures de discussion entre les deux leaders au nord du 38e parallèle. Kim Song-tae a alors demandé à la Cheongwadae d’annoncer avec transparence si son chef avait transféré ou non cette autorité à son intérim avant de franchir la frontière. La présidence a aussitôt répondu qu'il ne s’agissait pas d’un cas d’empêchement de son chef.

[Photo : KBS News]