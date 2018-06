Les deux Corées arrêtent une série de pourparlers de travail

Les deux Corées ont fixé le calendrier d'une panoplie de discussions de travail visant à mettre en œuvre la « déclaration de Panmunjom». Une déclaration rendue publique à l'issue du sommet inédit entre leurs leaders en avril au village de la trêve sur la frontière intercoréenne.



En effet, elles ont organisé hier à Panmunjom des pourparlers de haut niveau. Ces négociations avaient été annulées unilatéralement par Pyongyang avant d'être remises sur les rails à la suite dela seconde rencontre au sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un.



Au terme de plusieurs séances de consultations, Séoul etPyongyang sont parvenus à publier un communiqué conjoint. Dans les détails, des pourparlers militaires entre hauts gradés auront lieu le 14 juin au pavillon Tongilgak, côté nord-coréen du village de la trêve de Panmunjom. Il s'agit de discuter des moyens d'apaiser les tensions militaires entre les deux parties. Et quatre jours après, des délégués sportifs des deux Corées se retrouveront à la maison de la Paix, côté sud-coréen du même endroit. Ils se pencheront sur une possible participation conjointe aux Jeux asiatiques de Jakarta en août prochain. Quant aux pourparlers sur la reprise des retrouvailles de familles séparées, ils se dérouleront le 22 juin aux monts Geumgang en territoire nord-coréen.



Par ailleurs, les deux camps ont convenu de mettre en place dans un plus bref délai un bureau de liaison conjoint au sein du complexeindustriel de Gaeseong au Nord. Une série de projets de coopération dans les secteurs ferroviaire, routier, forestier ainsi que culturel seront également discutés. Le calendrier et le lieu du rendez-vous seront arrêtés par échange de documents.



Un petit bémol cependant. Un événement conjoint destiné à commémorer le premier sommet historique en juin 2000 n'aura pas lieu cette année, pour différentes raisons. Le Nord avait proposé de le tenir au Sud. En revanche, ils ont convenu de tenir régulièrement des pourparlers de haut rang.



Enfin, on a appris que les autorités concernées nord-coréennes examinaient l'éventuel rapatriement de six citoyens sud-coréens détenus au nord du 38e parallèle.



La délégation de Séoul était représentée par le ministrede la Réunification Cho Myoung-gyon, alors que celle de Pyongyang était conduite par le chef du Comité pour la réunification pacifique de la patrie Ri Son-gwon.



