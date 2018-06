Retour de la délégation sud-coréenne du complexe de Gaesong

Une délégation sud-coréenne conduite par le vice-ministre de la Réunification Chun Hae-sung a effectué, vendredi, une visite d’inspection au complexe industriel intercoréen de Gaesong, en vue de préparer l'ouverture d'un bureau de liaison conjoint.



La visite de la délégation du Sud, qui a duré sept heures, intervient deux ans et quatre mois après la fermeture du complexe en question. Même si la plupart des installations, délaissées depuis plusieurs mois, sont dans un relativement bon état, des travaux de réparation et de rénovation semblent indispensables.



Les niveaux des sous-sols des bâtiments qui abritaient le bureau de la coopération économique intercoréenne et les logements du personnel étaient inondés. De plus une partie des équipements se trouve être hors service.



Compte tenu du résultat de cette investigation, le lieu pour accueillir le bureau de liaison conjoint doit être déterminé. En attendant, un bureau temporaire va être créé. Avec son ouverture, les réseaux d’électricité et d’eau, conditions de base pour relancer les activités à Gaesong, seront rétablis.



Pourtant, Séoul souligne l’importance de la mise en place des dispositifs en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne comme condition préalable. La discussion intercoréenne pourrait donc se dérouler de manière précise après la tenue du sommet Washington-Pyongyang.

[Photo : KBS News]