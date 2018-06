Le ministère de la Réunification va recenser les familles séparées par la guerre

Le ministère sud-coréen de la Réunification a décidé de préparer une éventuelle coopération avec la Corée du Nord dans l'identification de tous les membres de familles séparées par la guerre de Corée. Il envisage donc de réaliser à partir de demain, et jusqu'au 10 août, un recensement exhaustif de ces victimes résidant au sud du 38e parallèle.



L'enquête, qui se déroulera par courrier, téléphone ou visite à domicile, permettra de déterminer si les personnes concernées sont toujours en vie, et si elles souhaitent rendre visite à leurs proches de l’autre côté de la frontière, ou encore leur adresser une vidéo.



Selon un officiel du ministère, une fois ce recensement achevé, les échanges familiaux entre le Nord et le Sud seront facilités et diversifiés : rencontres physiques, par visioconférence, ou encore correspondances écrites.



Ceci dit, l'officiel a ajouté que ce projet de recensement avait été décidé de manière unilatérale, sans consultation de Pyongyang. Il n'est pas certain qu’un recensement conjoint avec le régime communiste puisse être conclu.



Le système de gestion des familles séparées a recensé fin mai dernier 132 124 sud-Coréens séparés des leurs à cause de la guerre fratricide. Parmi eux, 75 234 sont décédés et seulement 56 890 sont toujours en vie.

[Photo : KBS]