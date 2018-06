Les médias nord-coréens rapportent le voyage de Kim Jong-un à Singapour

Ouvrant l’antenne exceptionnellement à 9 heures ce matin, la télévision centrale de Corée du Nord a commencé par rapporter la visite de son dirigeant à Singapour pour la très attendue rencontre avec le président américain.



La chaîne a montré une scène où le chef suprême embarque à bord d'un avion après avoir été salué par les autorités nord-coréennes et reçu les honneurs de la garde. Elle n'a pas omis de préciser qu’il s’agissait d’un appareil de l’Etat chinois, laissant apparaître le drapeau national à cinq étoiles sur fond rouge dessiné sur le fuselage.



Par ailleurs, la télévision nord-coréenne a diffusé l'arrivée de Kim Jong-un dans la cité-Etat, où il a d'abord été accueilli par le ministre singapourien des Affaires étrangères avant de se diriger vers son logement via son propre véhicule. Le tête-à-tête avec le Premier ministre Lee Hsien Loong a aussi été relaté avec plus ou moins de détails.



D'autres médias du pays communiste, dont le Rodong Sinmun, ont expliqué que l'objectif de son dirigeant était d'organiser un face-à-face historique avec Donald Trump. Et d'ajouter que ce sommet consiste à établir de nouvelles relations nord-coréano-américaines en conformité avec le diapason des demandes de l'époque. Il s'agira aussi de discuter de l'instauration d'un régime de paix permanent et solide dans la péninsule coréenne.



En parallèle, ils ont révélé de facto l'ordre du jour du sommet Trump-Kim, en disant que ceux-ci se pencheraient sur la question de la dénucléarisation dans cette partie du monde.

