Les deux Corées échangent les listes de leurs participants aux pourparlers militaires de jeudi

Les deux Corées vont tenir jeudi à Panmunjom des pourparlers militaires qui réuniront des généraux des deux parties, et ce pour la première fois en plus de dix ans.



Hier, Séoul a informé Pyongyang de la liste de ses cinq participants, avec à leur tête Kim Do-gyun, en charge de la politique nord-coréenne au sein du ministère de la Défense. Aujourd’hui, le Nord a fait de même. Sa délégation sera conduite par An Ik-san. Celui-ci était déjà à la tête de sa délégation lors des pourparlers militaires intercoréens en 2004.



Le royaume ermite en a profité pour proposer les sujets de discussion. Il s’agit de questions portant sur l’apaisement des tensions militaires et la levée du risque de guerre dans la péninsule. Dans la déclaration de Panmunjom signée par Moon Jae-in et Kim Jong-un à l’issue de leur premier sommet le 27 avril, les deux parties s’étaient engagées à déployer des efforts en ce sens.



Le ministère sud-coréen de la Défense souhaite discuter en premier lieu des dossiers relativement moins épineux. Il s’agit de rétablir totalement la ligne de communication militaire entre les deux pays ou d’organiser régulièrement des pourparlers militaires, dont ceux de leurs ministres de la Défense, entre autres.

