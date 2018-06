Les médias nord-coréens rapportent l’issue du sommet Kim-Trump

Les médias d’Etat nord-coréens se sont largement fait écho du résultat du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump, plus particulièrement de la déclaration commune que les deux hommes ont signée.



Le Rodong Sinmun y a consacré quatre pages de son édition d’aujourd’hui avec une trentaine de photos. Le journal officiel du Parti des travailleurs au pouvoir a en effet écrit que les deux dirigeants avaient échangé des opinions « complètes, approfondies et franches » sur l’établissement d’une nouvelle relation entre leurs pays et d’un système de paix dans la péninsule.



Le quotidien a également publié les quatre points de la déclaration, tels qu’ils sont. Et de rapporter que Kim et Trump étaient sur la même longueur d’onde à l’égard du principe de dénucléarisation de la péninsule, réclamée par Pyongyang. Celui-ci veut démanteler son arsenal atomique étape par étape et obtenir à chaque phase des contreparties. Une exigence qui contraste avec celle de Washington.



Les médias du pays communiste sont aussi revenus sur les manoeuvres militaires sud-coréano-américaines. Selon eux, à la demande de Kim, le président des Etats-Unis a annoncé que son pays pourrait les suspendre pendant le déroulement du dialogue entre les deux Etats.

[Photo : YONHAP News]