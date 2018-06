Les deux Corées tiennent leurs pourparlers militaires à Panmunjom

Les deux Corées ont tenu aujourd’hui leurs pourparlers militaires à Panmunjom. C’est une première en 10 ans et six mois.



Lorsque la délégation sud-coréenne dirigée par Kim Do-gyun, en charge de la politique nord-coréenne au sein du ministère de la Défense, est arrivée ce matin à Tongilgak, le pavillon nord-coréen du village de la trêve, celle du Nord l’a accueillie chaleureusement en serrant les mains de chaque membre.



En commençant les discussions, Kim a déclaré que le moment était opportun pour que la coopération militaire intercoréenne porte ses fruits. En lui montrant le pin que l’ex-président Roh Moo-hyun a planté en 2007 à Pyongyang, son homologue nord-coréen, Ahn Ik-san, a pour sa part déclaré que tout comme cet arbre, l’esprit de la déclaration du 4 octobre était bien vivant. Et il a proposé de s'inscrire dans l’esprit des déclarations du 15 juin et de Panmunjom.



Ces textes, rappelons-le, ont été adoptés lors des trois sommets intercoréens. Le premier a eu lieu en 2000 entre le chef d’Etat sud-coréen de l’époque Kim Dae-jung et le leader nord-coréen Kim Jong-il. Le deuxième, sept ans plus tard, entre Roh Moo-hyun et toujours Kim Jong-il. Et le troisième, en avril dernier entre Moon Jae-in et Kim Jong-un.



Au menu de ces nouveaux pourparlers militaires : les mesures à prendre pour abaisser la tension, le rétablissement complet de la ligne de communication militaire ou encore l’organisation de discussions entre les ministres de la Défense des deux Corées.

[Photo : YONHAP News]