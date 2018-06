Les deux Corées conviennent de rétablir leurs lignes de communication militaires

A l’issue des discussions militaires tenues hier à Panmunjom, les deux Corées ont convenu de rétablir complètement leurs lignes de communication militaires sur les côtes est et ouest de la péninsule. Elles se sont également engagées à prévenir les confrontations en mer Jaune, située entre la Chine et la péninsule, et ce, en vertu de l’accord signé en 2004 entre les hauts gradés des deux pays.



Le chef de la délégation de Séoul, le général Kim Do-gyun, a expliqué que les deux parties partageaient la volonté de mettre pleinement en œuvre la déclaration de Panmunjom, signée lors du sommet intercoréen du 27 avril.



Cependant, les deux camps n’ont pas pu trouver un terrain d’entente sur la création d’une zone maritime de paix autour de la NLL, la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune, ni sur la démilitarisation du village de la trêve de Panmunjom à titre d’essai.



Ainsi, les deux armées ont décidé d’organiser plus fréquemment des réunions afin de continuer à discuter des questions évoquées pendant la séance d’hier.

