Les deux Corées entament des pourparlers sportifs à Panmunjom

Tous les efforts seront déployés pour adhérer à l'esprit de la déclaration de Panmunjom et aux principes des pourparlers intercoréens de haut niveau. C'est dans ces termes-là que le chef de la délégation sud-coréenne s'est exprimé avant de partir pour la Maison de la paix à Panmunjom. Dans cette partie du sud du village de la trêve, situé à cheval sur la frontière, ont lieu depuis ce matin les négociations sportives entre les deux Corées.



Jeon Choong-ryul, secrétaire général du Comité olympique coréen (KOC), a ainsi souligné que le sport pourrait servir d'instigateur de la réconciliation entre Séoul et Pyongyang, comme c'était le cas lors les JO de PyeongChang 2018. Il a d'ailleurs fait remarquer l'importance des entraînements conjoints et des échanges plus fréquents qui permettront de rétablir l'homogénéité des deux Corées en termes de performances sportives.



Et d’ajouter que les discussions d'aujourd'hui porteront sur la participation commune aux Jeux asiatiques prévus en août, ainsi que des possibles matchs de basket-ball intercoréens, les premiers événements du genre en quinze ans.



La délégation nord-coréenne est dirigée par Won Kil-u, vice-ministre des Sports.

