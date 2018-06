Séoul et Pyongyang lancent des discussions sur la coopération économique

Les deux Corées continuent de mener des discussions de suivi à la déclaration signée par leurs dirigeants à l’issue de leur sommet le 27 avril à Panmunjom. Elles ont déjà tenu des pourparlers militaires, sportifs et humanitaires, et sont désormais prêtes à les élargir à la coopération économique.



La première réunion dans ce sens a lieu aujourd’hui, également au village de la trêve. Elle sera consacrée à la reconnexion et à la modernisation des chemins de fer transfrontaliers. C’est la première fois en 10 ans que ces discussions sont menées.



La délégation sud-coréenne de trois membres est partie tôt ce matin pour Panmunjom. Elle est conduite par le vice-ministre des Transports Kim Jeong-ryeol.

[Photo : YONHAP News]